Arriva nei cinema da mercoledì 3 maggio " East End ", irriverente film d'animazione scritto e diretto da Luca Scanferla e Giuseppe Squillaci, in arte Skanf & Puccio , con la supervisione artistica e le animazioni di Canecane. Un'opera prima insolita e coraggiosa, un cartoon dai toni politicamente scorrettissimi che vede la luce dopo tre intensi anni di lavoro. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima esclusiva .

Cosa succede se due gemellini geek dirottano il segnale di un satellite militare supersegreto sullo stadio Olimpico per vedere “a scrocco” il derby Roma-Lazio? Sullo sfondo di una Capitale devastata dalla speculazione edilizia e dalla mala politica, Totti segnerà il gol della vita, i fantasmi cercheranno pace attraverso la vendetta, le gesta di un coraggioso astronauta brilleranno nel cosmo e… Nanni tornerà in sella alla sua Vespa. Questo è quell che accada "East End", dove tutto è possibile.



Nella tradizione di cartoon internazionale al vetriolo come i Simpson o South Park, i protagonisti del film, sono personaggi-macchiette esilaranti che nelle mani di Skanf & Puccio rompono il limite del perbenismo dissacrando ogni possibile cliché, in pieno accordo con la realtà, marcia e corrotta, che li circonda.