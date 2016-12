"Dracula Untold", il signore dei vampiri in versione supereroe

09:56 - Esce nelle sale "Dracula Untold" per la regia di Gary Shore. Un inedito signore dei vampiri (interpretato da Luke Evans) nei panni di un eroe che si affida alle tenebre per salvare ciò che gli sta più a cuore. Innestando il mito alla storia, il film descrive l'eterna maledizione che il principe Vlad III di Valacchia accettò pur di salvare la famiglia e il regno. Tgcom24 vi offre un'intervista esclusiva all'attore protagonista.

È il 1462 e la Transilvania è minacciata dall'impero ottomano e dal suo sultano (Dominic Cooper) che pretende mille giovani per arruolarli a forza nel suo esercito. Conscio del fatto che le sue armate non possano competere con quelle turche, Vlad affronta un viaggio nel quale, dopo un patto faustiano con uno stregone, otterrà la forza necessaria per vincere la guerra, ma ad un prezzo altissimo. “Una storia di tormento e sacrificio - dichiara Evans - e della massima espressione dell'umanità: qualcosa che nessuno si aspetterebbe da una storia su Dracula e che proprio per questo sorprenderà gli spettatori”.