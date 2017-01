"Variety" lo ha definito "Il 'Kramer contro Kramer' dei nostri giorni". Arriva nei cinema italiani il 19 gennaio " Dopo l'amore ". Un film diretto da Joachim Lafosse con protagonisti Cedric Kahn e Bérénice Béjo , attrice già ammirata in "The Artist". E' la storia di una coppia in procinto di divorziare che però deve affrontare un periodo di forzata convivenza. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.

Dopo 15 anni di vita in comune, Marie e Boris si stanno separando. La casa dove vivono con le loro due bambine è stata comprata da lei, ma è lui che l'ha interamente ristrutturata. In questa delicata fase sono costretti alla convivenza, dal momento che Boris non ha i mezzi per permettersi un'altra sistemazione. E quando arriva la resa dei conti, nessuno dei due è disposto a mediare sul contributo che ritiene di aver dato alla vita coniugale.



La Bejo si è trovata a interpretare nuovamente la parte di una donna sul punto di divorziare come aveva già fatto nel film "Il passato". "È vero che si tratta di una problematica che mi era familiare e peraltro è proprio per questo che ho esitato ad accettare il ruolo - ha spiegato lei -. Ma la situazione delle due donne è diversa e il tema che è sviluppato in questo film è piuttosto lontano da quello della pellicola di Farhadi". Un film che tra forza anche dalla chimica sviluppatasi sul set tra i vari protagonisti. "È difficile riunire su un set delle personalità così diverse, quasi antitetiche, come quelle che abbiamo noi, Joachim, Cédric e io - dice l'attrice -. Questo crea inevitabilmente delle tensioni ed è necessario mediare. Ma, in fin dei conti, penso che Joachim abbia fatto il film che desiderava, un film che gli assomiglia: diretto, contenuto e commovente. Sentiamo che i suoi due eroi si sono davvero amati".