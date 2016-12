"Dio esiste e vive a Bruxelles", arriva la commedia che gioca con la religione

Sbarca al cinema "Dio esiste e vive a Bruxelles", la nuova commedia di Jaco Van Dormael che gioca con la religione e propone una versione della divinità diversa. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film, che ha come protagonista un'insolito Dio ( Benoît Poelvoorde ) alle prese con la figlia di 10 anni Ea ( Pili Groyne ). Chiuso in un appartamento manovra le sorti degli uomini, finché la ragazzina decide di incontrare gli abitanti della Terra...

Partendo dal presupposto di un Dio malvagio, il regista si è divertito a dipingerlo cinico e capriccioso nei confronti degli uomini. Per movimentare la sua vita ha aggiunto anche una figlia di cui nessuno conosceva l'esistenza. "Per vendicarsi, Ea rivela a tutti gli abitanti del pianeta il segreto più gelosamente custodito, ovvero la data della loro morte. Da lì in poi, qualunque riferimento alla religione si trasforma in una favola surrealista - ha precisato Van Dormael - Non sono credente, sono interessato alle religioni così come alle belle storie".



Proprio il personaggio di Ea, interpretato dalla giovanissima Pili Groyne, dona alla commedia una dimensione fantastica e permette di mettere in discussione il carattere fortemente patriarcale della religione: "Diversamente dal fratello sa solo fare piccoli miracoli, ma riesce comunque a reclutare sei nuovi apostoli: una donna senza un braccio, un maniaco sessuale, un assassino, una donna abbandonata, un impiegato e un bambino. Nei testi apocrifi ci sono apostoli donne, la cui presenza è stata cancellata".