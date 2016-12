"David Bowie Is", arriva in Italia il film-mostra dedicato al rocker

12:38 - In anteprima nazionale arriva a Milano "David Bowie Is", il film-evento dedicato al camaleonte del rock. Sarà proiettato al cinema Arcobaleno, lunedì 24 novembre, durante una serata speciale organizzata in collaborazione con il magazine Fashion Illustrated. Il film guiderà gli spettatori tra i 300 memorabilia esposti nella mostra londinese, che includono filmati, fotografie, testi, storyboard, bozzetti di costumi e scenografie.

Il film accompagna il pubblico in un viaggio attraverso le sale del Victoria and Albert Museum di Londra con ospiti molto speciali, tra cui il leggendario stilista giapponese Kansai Yamamoto e il frontman dei Pulp Jarvis Cocker, per esplorare le storie che si nascondono dietro ad alcuni dei più begli oggetti esposti.



I curatori della mostra, Victoria Broackes e Geoffrey Marsh, propongono lungo il percorso i video musicali più memorabili e i costumi originali, così come gli elementi più personali legati alla carriera e alla creatività dell’artista. "Siamo felici che questa mostra straordinaria viaggi per il mondo - hanno dichiarato i curatori - Così che le persone possano immergersi nel tour cinematografico dell'esposizione di Londra. Il film offre affascinanti dettagli sugli oggetti chiave del David Bowie Archive, commenti di ospiti speciali e naturalmente... una fantastica colonna sonora! ".