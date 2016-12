"Crimson Peak", mistero e follia nel nuovo horror gotico di Guillermo Del Toro

Arriva nei cinema " Crimson Peak ", il nuovo film del visionario regista Guillermo Del Toro . Jessica Chastain, Mia Wasikowska e Tom Hiddleston sono i protagonisti di una storia dove follia e mistero si intrecciano in un'atmosfera horror gotica che deve molto all'immaginario di H.P. Lovecraft . Tgcom24 ci presenta una clip in esclusiva.

"Questo film segna il mio tentativo di riportare in auge l'antico stile classico del genere romanzesco gotico delle grandi produzioni Hollywoodiane - ha spiegato Del Toro -. Il Periodo d'Oro del cinema ha prodotto film come 'Il Castello di Dragonwyck', 'Rebecca – La Prima Moglie'; 'La Porta Proibita (Jane Eyre) e 'Grandi Speranze (Great Expectations)'. Capolavori che sono poi finiti nel dimenticatoio negli anni 50, 60 e 70. Di fatto, sono passati circa 30 anni da quando è uscito un romanzo gotico di questa portata, e sono orgoglioso di presentarlo nuovamente sugli schermi".



La storia è quella di una giovane donna che, dopo che un affascinante sconosciuto le rapisce il cuore, si ritrova a vivere in una villa in cima a una collina di argilla rosso sangue: un luogo colmo di misteri che la perseguitano continuamente. Ambientato nel 1901, "Crimson Peak" presenta un tocco stilizzato, gotico e contemporaneo attraverso lo stile visivo ipnotico di del Toro. Il pubblico verrà catapultato in un luogo terrificante, dove la neve si tinge di rosso e ogni angolo nasconde un fantasma che non sarà facile dimenticare...