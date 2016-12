"Come diventare grandi nonostante i genitori", una guerra generazionale tutta da ridere

Arriva nelle sale italiane il 24 novembre " Come diventare grandi nonostante i genitori ". Il film è diretto da Luca Lucini mentre la sceneggiatura è firmata da Gennaro Nunziante , autore di alcuni dei più grandi successi di box office degli ultimi quindici anni. Tra i protagonisti Giovanna Mezzogiorno, Margherita Buy e Matthew Modine . Tgcom24 vi presenta un video in anteprima.

Sempre più spesso i genitori assumono comportamenti competitivi verso i professori dei propri figli: contestano voti e programmi, inventano complotti, fra simpatie e antipatie immaginarie. Così, invece di aiutare i ragazzi nella loro formazione, diventano ostacoli insormontabili alla loro crescita. I genitori pensano con presunzione: “Noi conosciamo meglio di chiunque altro i nostri figli, sappiamo quanto valgono, come e cosa gli si deve insegnare”. È quello che accade anche ai ragazzi di "Come diventare grandi nonostante i genitori".

Quando al liceo arriva la nuova preside, che decide di non aderire al concorso scolastico nazionale per gruppi musicali, i ragazzi, con la loro sfrenata passione per la musica, subiscono un duro colpo. Anche i genitori corrono a protestare: a quel punto, la preside decide addirittura di raddoppiare il lavoro quotidiano dei ragazzi. Dopo i primi voti bassi, i genitori consigliano prudentemente ai propri figli di sottostare alle decisioni della nuova preside: ma i ragazzi, con orgoglio, decidono di iscriversi al concorso musicale pur avendo contro scuola e genitori. L’ardua sfida li porterà a crescere in modo sorprendente tra ostacoli di ogni tipo da superare.