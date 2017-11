"Cinquanta sfumature di rosso",svelato il trailer finale in italiano

Christian e Anastasia stanno per concludere la loro torrida storia. Arriva nei cinema italiani l'8 febbraio 2018 " Cinquanta sfumature di rosso ", terzo e ultimo capitolo della trilogia erotica tratta dai libri di E.L. James. E' stato diffuso il trailer finale del film che vede come protagonisti ancora una volta Dakota Johnson e Jamie Dornan .

Si riprenderà il filo rosso degli eventi narrati nei precedenti due film di grande successo del 2015 e del 2017, che nel mondo hanno incassato 950 milioni di dollari. Come per "Cinquanta sfumature di nero", anche la regia di "Cinquanta sfumature di rosso" è stata affidata a James Foley (Fear, House of Cards). Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi saranno nuovamente i produttori insieme a E.L. James, la creatrice di questa saga di straordinario successo mondiale. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard ed è tratta dal romanzo della James.