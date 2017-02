"Cinquanta sfumature di nero" sbanca il botteghino e ruba il podio ad Alessandro Siani

Nel periodo di San Valentino hanno debuttato inoltre "Mamma o Papà?" di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi (2,1 milioni). Dietro la commedia italiana ci sono i debutti dell'animazione "Ballerina" (1,2 milioni di incasso) e dell'action "Resident Evil: The Final Chapter" con Milla Jovovich, che al botteghino totalizza 641 mila euro.



Più in basso, a quota 455 mila euro, troviamo l'esordiente e candidato all'Oscar "Manchester by the Sea" con protagonisti Casey Affleck e Michelle Williams. Incassi inferiori per le altre novità: "Autobahn fuori controllo" con Nicholas Hoult, Felicity Jones e Anthony Hopkins si ferma a quota 226 mila euro, mentre l'acclamato "Moonlight" (8 candidature all'Oscar e un Golden Globe in tasca) non supera i 174 mila euro.