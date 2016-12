"Cinquanta Sfumature di Nero", arriva il primo trailer

Dal grigio al nero, sempre con tinte hot. Nelle sale sbarcherà a San Valentino , ma piccanti anticipazioni arrivano dal primo trailer. L'attesa è finita: Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in " Cinquanta Sfumature di Nero ", il secondo capitolo. Il protagonista, addolorato, cerca di persuadere la ragazza a tornare nella sua vita, ma lei esige un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità.

I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme. La vincitrice premio Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini tornano nei ruoli interpretati in "Cinquanta sfumature di grigio", affiancati per la prima volta dalla vincitrice premio Oscar Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote and Eric Johnson.

"Cinquanta sfumature di nero" è diretto da James Foley e prodotto ancora una volta da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, a fianco di E L James, creatrice della serie bestseller. Il primo film ha incassato 560 millioni in tutto il mondo.