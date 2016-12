"Cinquanta sfumature di grigio": le nuove immagini hot tra sesso e sadomaso

09:42 - Ecco le nuove immagini di "Cinquanta sfumature di grigio" in cui Jamie Dornan, nel ruolo di Christian Grey, e Dakota Johnson, in quello di Anastasia Steele, sono protagonisti di scene sexy e spinte. Anche se Dornan ha confessato che non ci sarà il nudo frontale per contratto, queste immagini lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Non resta che attendere il 12 febbraio 2015 per l'uscita del film in Italia.

Nel cast ci sono anche Eloise Mumford che interpreta Kate Kavanagh, migliore amica e coinquilina di Anastasia Steele. Tra gli altri interpreti Luke Grimes che ha il ruolo di Elliot fratello di Christian. Victor Rasuk, Josè, intimo amico di Anastasia e Jennifer Ehle che intepreta Carla la madre di Anastasia.



Il film è diretto da Sam Taylor-Johnson e prodotto da Michael De Luca e Dana Brunetti affiancati dall'autrice E.L. James. La prima versione della sceneggiatura è stata stesa da Kelly Marcel e poi completata da Patrick Marber e Mark Bombarck.



"Cinquanta sfumature di grigio" è diventato un fenomeno globale e la trilogia, dalla sua uscita, è stata tradotta in cinquantadue lingue in tutto il mondo. Ad oggi, ha venduto oltre 90 milioni di libri e e-book, diventando da subito una delle serie più acquistate.