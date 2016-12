"Cicogne in missione", al cinema una nuova visione della celebre leggenda di come nascono i bambini

Le cicogne portano i bambini, o almeno erano solite farlo. Ma adesso si occupano di consegne per un grande sito Internet. Junior, la cicogna migliore dell'azienda, sta per essere promossa quando per sbaglio attiva la Baby Factory e dà vita a una bambina adorabile, ma non autorizzata. Junior e l'amica Tulip, l'unico essere umano di Monte Cicogna, dovranno cercare di consegnare la piccola alla famiglia Gardner prima che il boss scopra cosa è successo. A intralciare i loro piani sarà l'ambizioso piccione Toady.



La pellicola è firmata da Nicholas Stoller, dietro la macchina da presa di "Yes Man", "Muppet" e Doug Sweetland che ha realizzato storyboard e animazione per "Toy Story" e "Alla ricerca di Nemo". Stoller è autore anche della sceneggiatura e ne è co-produttore insieme a Brad Lewis ("Ratatouille"). I produttori esecutivi sono Phil Lord e Christopher Miller, già registi di "The Lego Movie". Nella versione italiana il film è doppiato da Alessia Marcuzzi, Federico Russo e Vincenzo Salemme.