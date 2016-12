"Chiamatemi Francesco", il primo film sul Papa arriva nelle sale

"Chiamatemi Francesco", il primo film sulla vita del Papa, arriva nelle sale il 3 dicembre. Su Tgcom24 in esclusiva il trailer della pellicola di Daniele Luchetti, prodotta da TaodueFilm e distribuita da Medusa, che sarà presentata in anteprima mondiale in Vaticano l'1 dicembre. Pier Silvio Berlusconi e i vertici di Mediaset hanno subito sostenuto il progetto di un'opera cinematografica di respiro globale che verrà commercializzata in tutto il mondo.