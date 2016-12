"Chiamatemi Francesco", ecco il trailer del film su "Il Papa della gente"

Arriverà nelle sale il 3 dicembre, " Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente ", la pellicola sulla vita di Jorge Bergoglio diretta da Daniele Luchetti , prodotta da TaodueFilm e distribuito da Medusa. Tgcom24 vi offre in esclusiva il trailer del film che vede l'attore argentino Rodrigo De La Serna nei panni di Bergoglio giovane e il cileno Sergio Hernandez in quelli di Bergoglio anziano e Papa.

"Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente" è il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica. È un viaggio umano e spirituale durato più di mezzo secolo, sullo sfondo di un paese – l'Argentina – che ha vissuto momenti storici controversi, fino all'elezione al soglio pontificio nel 2013. Un biopic su Bergoglio e non su Papa Francesco, che ha richiesto un lavoro di preparazione durato oltre un anno in cui la sceneggiatura ha cambiato più volte forma. Un anno in cui sono state raccolte decine di testimonianze di chi ha conosciuto Bergoglio prima che diventasse Papa.





Il film è stato girato in spagnolo a Buenos Aires e Roma. Nel cast anche le attrici argentine Mercedes Moran e Muriel Santana che interpretano Esther Ballestrino Careaga, una delle Madri di Plaza de Mayo, e Alicia Oliveira, la prima giudice donna in Argentina.

Tutte le informazioni e le anticipazioni sul film sono già disponibili sul sito www.chiamatemifrancesco.it, sulla pagina ufficiale Facebook Chiamatemi Francesco, sul profilo ufficiale Twitter @callmefrancesco e sul profilo Instagram Chiamatemi Francesco