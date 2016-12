"Chappie", robot dal cuore d'oro

11:47 - Dal regista di "District 9" ed "Elysium", arriva "Chappie", con Sharlto Copley, Dev Patel e con Sigourney Weaver e Hugh Jackman. Ogni bimbo viene al mondo pieno di promesse e nessuno più di Chappie: lui è un talento, è speciale, un prodigio. E' un robot. In anteprima ecco le prime immagini della pellicola che sbarca nelle sale dal 9 aprile 2015.

Come ogni bambino, Chappie verrà influenzato dagli ambienti che lo circondano - alcuni buoni, altri meno - affidandosi al cuore ed all’anima per trovare la sua strada nel mondo e diventare un uomo. Ma c’è una cosa che rende Chappie diverso da chiunque altro: è un robot. Il primo ed unico robot in grado di pensare ed avere sentimenti. L’idea è alquanto pericolosa - ed è una sfida che metterà Chappie di fronte a potenti forze distruttive, impegnate a porre fine alla sua specie"