"Cenerentola", la favola Disney torna al cinema

11:20 - Arriva il 12 marzo nelle sale "Cenerentola", il film diretto da Kenneth Branagh con protagonista l'attrice britannica Lily James. Nella versione italiana è Arisa ad interpretare il brano "Liberi". La cantante saluta i lettori di Tgcom24 e svela "se fossi una principessa Disney sarei sicuramente Cenerentola. E' una grande responsabilità per me cantare in un film così importante, con la mia voce devo fare sognare".

In esclusiva per Tgcom24 anche il trailer dell'attesissimo "Frozen Fever", il cortometraggio-sequel di "Frozen" che verrà proiettato nei cinema prima di "Cenerentola".



Nella versione cinematografica di Kenneth Branagh il ruolo di protagonista è affidato all'attrice Lily Collins, nei panni della matrigna cattiva c'è Cate Blanchett mentre Helena Bonham Carter interpreta una svampita fata madrina. Nel cast anche Richard Madden (il principe azzurro), Holliday Grainger (Anastasia) e Sophie McShera (Grnoveffa)

"Frozen Fever" - Il trailer ufficiale Il corto in esclusiva nei cinema insieme a "Cenerentola"

"Sono stato catturato dalla potenza della storia e mi sono trovato in sintonia con lo stile visivo che gli artisti stavano sviluppando” afferma in regista “È il classico racconto in cui il personaggio principale parte per un viaggio con il quale gli spettatori riescono realmente a identificarsi, e in qualità di regista è stato davvero meraviglioso giocare con la struttura e l’ambientazione di questa grande storia".



"Ci sono tante storie che fanno credere ai bambini di essere eroi capaci di superare ogni difficoltà, che il mondo è un posto perfetto" fa eco la Blanchett "Ma le storie classiche, come Cenerentola, ci ricordano che il mondo può essere un posto crudele, in cui servono tanto coraggio e tenacia per sopravvivere".