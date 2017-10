"Cars 3", Saetta McQueen (e la sua crisi) torna al cinema

Un (piccolo) assaggio della trama - Cruz sa come creare vincitori utilizzando simulazioni virtuali all'avanguardia, ma Saetta non fa parte della nuova generazione e le cose non vanno esattamente secondo i piani. Il brillante Sterling, il nuovo proprietario della Rust-eze, è però determinato a non veder crollare la sua stella delle corse, e propone un rischioso patto in vista della corsa d'apertura della stagione alla Florida International Super Speedway. Il protagonista "è più che deciso a vincere: se la tecnologia non è la risposta, allora dovrà scoprire qual è. Ciò spinge Saetta e Cruz a imbarcarsi in un viaggio che cambierà la vita di entrambi", spiega Fee.