Dopo aver vinto il premio per miglior regia nella sezione "Un Certain Regard" all'ultimo Festival di Cannes, sbarca nelle sale italiane il 7 dicembre "Captain Fantastic". Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film, diretto da Matt Ross, che segue le peripezie di Ben Cash (Viggo Mortensen), un padre fuori dal comune che decide di crescere i suoi sei figli in una foresta, lontano dall'influenza della cultura consumista.