"Captain America: Civil War", ha inizio l'epica battaglia tra Avengers

Le vicende raccontate nel film seguono quelle narrate in "Avengers: Age of Ultron", con i supereroi costretti a fare i conti con le conseguenze dell'ultima lotta affrontata per proteggere il mondo.



"Se non possiamo accettare le regole, siamo come i cattivi", dice Tony Stark. "Io, non la vedo così", ribatte Steve Rogers. Il nocciolo della diatriba che porterà i supereroi alla "Civil War" è tutto qui. Iron Man (Robert Downey Jr) e Vedova Nera (Scarlett Johansson) si opporranno a Capitan America (Chris Evans) e Occhio di Falco (Jeremy Renner), decisi a salvaguardare l'amicizia con Bucky Burnes, il Soldato d'Inverno interpretato da Sebastian Stan. Il governo vuole arrestarlo, Rogers desidera proteggerlo. Iron Man e i supereroi a lui fedeli vogliono far rispettare la legge, ma Capitan America non la pensa così. Lo scontro è inevitabile ed epico.



"Captain America: Civil War" è tra i film più attesi del 2016. Diretto da Anthony e Joe Russo e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, la pellicola arriverà in Italia due giorni prima dell'uscita nelle sale americane, prevista per il 6 maggio. Il trailer è stato presentato in anteprima al Jimmy Kimmel Show da Chris Evans e Robert Downey Jr in persona.



Solito cast stellare, in cui compaiono anche Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Paul Bettany (Visione), Don Cheadle, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman (T'Challa/Pantera Nera), Emily VanCamp (Sharon Carter) Daniel Brühl, Frank Grillo, William Hurt e Martin Freeman. Confermata anche la presenza di Paul Rudd protagonista di "Ant-Man". Nella pellicola c'è anche la prima apparizione di Tom Holland nei panni di Spider-Man, in attesa del nuovo film sull'Uomo Ragno in arrivo nel 2017.