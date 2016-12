1 ottobre 2014 "Boxtrolls - Le Scatole Magiche", famiglia bizzarra e dispettosa Il nuovo film d'animazione della Laika arriva al cinema il 2 ottobre: Tgcom24 offre una clip esclusiva che illustra l'ingresso nella società del protagonista Tweet google 0 Invia ad un amico

10:10 - "Boxtrolls - Le Scatole Magiche", il nuovo film d'animazione della Laika, i creatori di "Coraline e la porta magica" e di "Paranorman", arriva al cinema il 2 ottobre. Il film è un piccolo gioiello dell'animazione che utilizza disegni manuali per rappresentare la storia del best-seller fantasy di Alan Snow "Arrivano I Mostri!". Tgcom24 offre una clip esclusiva che illustra l'ingresso nella società bene di Pontecacio del protagonista, Uovo, cresciuto come un boxtroll, ma in realtà un bimbo umano.

Il film presenta al pubblico una nuova specie di famiglia: "I Boxtrolls", una comunità di creature bizzarre e dispettose, che hanno amorevolmente adottato e cresciuto un ragazzino orfano, Uovo (doppiato nella versione originale da Isaac Hempstead Wright di "Game of Thrones"), fin dall'infanzia nella splendida casa nelle caverne che hanno costruito sotto i viottoli di Pontecacio.



Qui vivono una vita felice ed armoniosa, lontano dalla società. I residenti snob della cittadina di epoca vittoriana sono ossessionati dalla ricchezza, dalla classe sociale, e dal benessere ma soprattutto dai formaggi puzzolenti. Lord Gorgon-Zole (Jared Harris di "Mad Men"), il sindaco de facto, detta legge circondato dai suoi uomini snob e d'élite delle Tube Bianche. Come tutti gli altri, crede alle leggende spaventose suiBoxtrolls, divulgate in lungo e in largo per oltre un decennio dal malvagio Archibald Arraffa (l’attore premio Oscar Ben Kingsley).



Determinato ad ottenere il consenso delle Tube Bianche, Arraffa ha imprigionato il geniale inventore ed amico dei Boxtrolls Herbert Trubshaw (Simon Pegg di "Star Trek"), ed ha reclutato una banda nota come "Tube Rosse" per catturare tutti i Boxtrolls. Delle Tube Rosse fanno parte l'implacabile Mr. Nervetto (Tracy Morgan di "30 Rock"), il goffo Mr. Pasticcio (Richard Ayoade di "The IT Crowd"), e l’impassibile Mr. Trota (Nick Frost di "The World's End").