"Blade Runner 2049", il ritorno dei replicanti: al cinema l'atteso sequel

Il 5 ottobre arriva finalmente nei cinema "Blade Runner 2049" di Denis Villeneuve . Riuscirà a diventare un cult all’altezza di quello firmato da Ridley Scott ? Il film è un'operazione costruita nel segno del rispetto degli elementi dell'originale e punta sulla malinconia, mettendo in scena i sentimenti dei replicanti, a volte più umani degli umani, e quelli degli stessi umani che vivono in una Los Angeles bagnata dalla pioggia e dove è sempre notte.

Protagonista della pellicola, che ha come produttore esecutivo proprio Ridley Scott, è l'amletico agente K (Ryan Gosling) della polizia di Los Angeles, un Blade Runner di nuova generazione che è sulle tracce di un mistero che potrebbe minare le sorti di tutta la società. Durante la caccia ai replicanti ribelli (i Nexus 8, ormai fuori produzione), si mette alla ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), ex Blade Runner scomparso da oltre trent'anni. A complicare il tutto un black out digitale che venti anni prima ha cancellato ogni memoria.



Ispirato, come il primo titolo, al romanzo di Philip K.Dick, "Il cacciatore di androidi" (e sceneggiato da Hampton Fancher e Michael Green), "Blade Runner 2049" è immerso in un'aura cupa e disperata, in linea con la nostra contemporaneità.