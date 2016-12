"Birdman", il film più atteso dell'anno arriva nelle sale italiane

12:58 - “Birdman” arriva nei cinema italiani. L'attesa commedia di Alejandro Gonzalez Inarritu, candidato a 9 premi Oscar, tra cui miglior film, narra la storia di un attore “vittima” del personaggio che gli ha regalato il successo: un supereroe mascherato che ha le sembianze di un uccello. A Tgcom24 il trailer del film, che conta su un cast stellare: dal protagonista Micheal Keaton, a Edward Norton, Emma Stone e Naomi Watts.

“Birdman”, che lo scorso 26 agosto aveva aperto la 71.ma Mostra del cinema di Venezia, ha stregato l'Academy, che gli ha conferito nomination nelle principali categorie. In corsa per l'ambita statuetta anche Micheal Keaton, protagonista del film, e i due attori non protagonisti Edward Norton ed Emma Stone. Aspettando il 22 febbraio, la pellicola di Inarritu ha già raccolto il favore della critica e numerosi premi tra cui due Golden Globe come miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista in una commedia (Micheal Keaton) e il SAG Award come miglior film dell'anno.