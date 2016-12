"Batman v Superman" sbanca il botteghino con incassi record

Il weekend pasquale al cinema è stato all'insegna dei supereroi. "Batman v Superman: Dawn of Justice" ha infatti sbancato il botteghino con un incasso totale pari a 420 milioni di dollari. Uscito in contemporanea in tutto il mondo, l'attesissimo seguito di "Man of Steel" del regista Zack Snyder, vede uno contro l'altro Batman (Ben Affleck) e Superman (Henry Cavill) insieme per la prima volta nella storia.