"Ave Cesare!", il ritorno in grande stile dei fratelli Coen

ll film racconta le vicende che si susseguono in un giorno della vita di Eddie Mannix (Josh Brolin), un impiegato di uno studio cinematografico a Hollywood, che, durante la realizzazione di un film sull'antica Roma, si trova a dover risolvere una serie di situazioni problematiche. Mannix di mestiere risolve problemi, ma stavolta non deve solo barcamenarsi tra i soliti intoppi che si nascondono dietro alla produzione di un film e i problemi di ego dei divi. Stavolta il "fixer" deve gestire qualcosa di più grosso, come il rapimento di uno degli attori più amati al botteghino, Baird Whitlock (George Clooney), portato via proprio nel bel mezzo della produzione del peplum, "Ave, Cesare! - Hail, Caesar!"



L'idea di fare un film sull'Età dell'Oro del cinema hollywoodiano era venuta a Joel e Ethan Coen nel 2004, ma ci sono voluti quasi dieci anni prima che diventasse qualcosa di più concreto. Il film, scelto per inaugurare la 66ma edizione Festival di Berlino, è una commedia brillante con punte di giallo, che porta lo spettatore dietro le quinte di Hollywood.