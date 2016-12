26 febbraio 2015 "Automata", Antonio Banderas e Melanie Griffith di nuovo insieme... sul set Il 26 febbraio arriva nelle sale il film di Gabe Ibáñez: Tgcom24 offre una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:15 - Una storia al confine tra fantascienza e realtà, con una particolare prospettiva sulla teoria dell'evoluzione e su un futuro per nulla remoto. Il 26 febbraio arriva nelle sale "Automata", il nuovo film di Gabe Ibáñez con un cast d'eccezione, tra cui spiccano Birgitte Hjort Sorensen, Dylan McDermott, Robert Forster​ e soprattutto Antonio Banderas e Melanie Griffith: di nuovo insieme sul set dopo il divorzio. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

La Terra ormai sta andando verso la graduale desertificazione. L’umanità cerca faticosamente di sopravvivere a un ambiente sempre più ostile. La scomparsa della razza umana è appena cominciata, in bilico tra la lotta per la vita e l’avvento della morte. La tecnologia tenta di contrastare questo scenario di incertezza e paura con il primo androide quantistico, l’Automata Pilgrim 7000, progettato per alleviare la minaccia che incombe sulla società umana.



Il film alza il sipario sulla convivenza tra uomini e robot in una cultura e in un mondo plasmati sulla natura umana. Al declino della civiltà umana fa da contrappeso la rapida ascesa della ROC (Robotics Corporation), società leader nel campo dell’intelligenza robotica. Malgrado la morte a cui l’umanità è destinata, la società ha posto in essere rigidi protocolli di sicurezza per assicurare il controllo dell’uomo sugli androidi quantistici. L’agente assicurativo Jacq Vaucan (Banderas) è pagato per svolgere controlli di routine sui modelli difettosi di androidi: è così che inizia ad addentrarsi nei segreti e nelle vere intenzioni che si celano dietro gli Automata Pilgrim 7000. I sospetti di Jacq continuano ad alimentare il mistero svelando una verità molto più scomoda e inquietante di qualunque robot.