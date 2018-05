In uscita l'1 maggio nelle sale, " Arrivano i Prof " è un film che racconta le vicende dell' Alessandro Manzoni , il peggior liceo d'Italia, con solo il 12% degli studenti promossi. Il Preside ( Andrea Pennacchi ) non sapendo più che soluzioni adottare, decide di reclutare i peggiori insegnanti in circolazione. Tra loro il professor Locuratolo ( Claudio Bisio ), il professor Cioncoloni ( Lino Guanciale ) e il professor Fanfulla ( Maurizio Nichetti ). Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.

L'obiettivo della scuola è quello di avere almeno il 50% di promossi e così l’Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento. Con però risultati disastrosi. Oltre a Locuratolo, professore di matematica e informatica, apparentemente pigro e appassionato di giochi elettronici, Cioncoloni, timido professore di storia, convinto che attraverso Giulio Cesare sia possibile spiegare tutto e Fanfulla che da tempo cerca con assidua costanza di portare a termine con successo i suoi esperimenti scientifici, ecco gli altri insegnanti speciali. Ci sono la professoressa Melis (Maria Di Biase) tirannica professoressa d’inglese, intollerante a ogni errore di pronuncia, il professor Golia (Alessio Sakara) cultore estremo dello sport come viatico per la crescita personale di ogni studente, la professoressa Venturi (Shalana Santana), penalizzata nella sua missione di insegnare l’italiano dall’essere, come viene definita, “il vero corpo insegnante” e il professor Maurizi (Pietro Ragusa) costantemente confuso nel cercare di spiegare le teorie filosofiche.



Nonostante i metodi di insegnamento "particolari" però, gli studenti cominceranno a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro. Tra i ragazzi, per interpretare il ruolo principale dello studente, ecco Luca (Rocco Hunt, al debutto cinematografico), autore anche della canzone che riprende i temi principali del film.



Per la regia di Ivan Silvestrini, "Arrivano i Prof" prende spunto da "Les Profs", un film non distribuito in Italia, ispirato a un comic book francese, che nel 2013 ha avuto in Francia 4 milioni di spettatori, per un incasso totale di oltre 30 milioni di euro. Nel cast anche Giusy Buscemi, Francesco Procopio, Christian Ginepro e Irene Vetere.