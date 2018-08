"Ant-Man And The Wasp", arriva al cinema il blockbuster di Ferragosto

Arriva nei cinema italiani "Ant-Man And The Wasp", il nuovo film Marvel interpretato da Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Dopo gli eventi raccontati in "Captain America: Civil War", Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova missione. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.