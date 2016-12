"Animali Fantastici e dove trovarli", misteri e magie sulla scia di Harry Potter

"Animali Fantastici e dove trovarli" è ambientato a New York. E' il 1926 e il "magizoologo" Newt Scamander (Eddie Redmayne) decide di fermarsi per una breve pausa, dopo un lungo viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Tutto sembra filar liscio, se non fosse per un No-Maj (termine americano per Babbano) di nome Jacob (Dan Fogler), una valigetta lasciata nel posto sbagliato, e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici di Newt, che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.



Nel cast del film figurano anche il premio Oscar Jon Voight, nel ruolo di Henry Shaw, Sr., Colin Farrell, in quello di Percival Graves, Katherine Waterston nella parte di Tina. E poi Alison Sudol, Ezra Miller e Samantha Morton.



Per la sua sceneggiatura J.K. Rowling si è ispirata al libro di testo in uso a Hogwarts, "Fantastic Beasts and Where to Find Them", scritto dal suo personaggio, Newt Scamander.



Girato nei Warner Bros. Studios di Leavesden (a nord-ovest di Londra), usati per un decennio anche per girare i film di Harry Potter, e marginalmente a Liverpool, "Animali Fantastici e dove trovarli" riunisce molti tecnici già a lavoro alla serie di pellicole del maghetto. E a giudicare dalle prime immagini, promette la stessa dose di magia e tensione che hanno reso i film del maghetto la saga di maggiore incasso di tutti i tempi.