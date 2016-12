"All Night Long", tra poliziotteschi anni 70 e hip hop con Clementino e Ntò

Un altro rapper, Antonio Riccardi in arte Ntò, nel film interpreta il ruolo di Saggese, un boss spietato e senza scrupoli. Il film, nelle sale in questi giorni, vede il debutto alla regia di Gianluigi Sorrentino che, dopo aver collaborato con i Manetti Bros in diverse occasioni, ora si mette in gioco in prima persona con una pellicola che si rifà a un genere molto in voca anni fa.



"All Night Long" si propone come un punto di ri-partenza del poliziesco-noir, Anni 70. Pur rimanendo sempre fedele ai canoni estetici e narrativi del genere e del periodo, aggiunge cenni di "modernità" caratteristici della nostra epoca.



I nomi e i volti del panorama musicale, però, non sono finiti: nel film compaiono anche Don Joe, Gue Pequeno, Valerio Jovine, El Koyote e Uomodisu.