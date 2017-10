"Alibi.com", al cinema la commedia francese tra risate e tradimenti

Arriva dalla Francia la divertente commedia "Alibi.com" , dal 28 settembre al cinema. L'alibi in questione è quello che appunto promette una provvidenziale azienda al servizio di ogni bugiardo. L'innovativa startup è gestita da tre soci che preparano continui stratagemmi e messe in scena per coprire i suoi clienti. Tgcom24 ti offre una clip esclusiva del film che ha sbancato i botteghini d'oltralpe a suon di colpi di scena ed equivoci.

L'azienda Alibi.com è gestita dal dinamico Greg (Philippe Lacheau) insieme al suo impacciato socio Augustin (Julien Arruti) e con Medhi (Tarek Boudali), nuovo rampante impiegato ma con un problema non da poco: soffre di narcolessia. Greg ha previsto tutto pur di rendere soddisfatti i suoi clienti: doppie carte di credito, foto ambientate nel luogo dove si dice di essere andati, telefonate di copertura. Ma una cosa proprio non poteva prevederla, innamorarsi di una donna così intollerante alle bugie da lasciare il suo ultimo fidanzato perché l'ha ingannata a Risiko. Flo, una bella bionda che detesta più di tutti gli uomini bugiardi, complicherà molto la vita di Greg che è impossibilitato a dire la vera natura della sua attività. Ma quando conoscerà i suoi genitori, Greg capirà che Gérard, il papà di Flo, felicemente sposato con Marlene, è uno dei suoi clienti...

Il regista e protagonista Philippe Lacheau ha raccontato a proposito del film: "Avevo visto un reportage in televisione sulle società che forniscono alibi, società che esistono davvero. Ti aiutano a tradire il partner, a mentire alle persone che ti sono vicine. Trovavo comunque che fosse un tema fantastico per una commedia. L'attività di queste aziende tocca molti settori ma, per restare nella legalità, non possono intervenire nel mondo del lavoro, trattare con minorenni o fornire ricette mediche false".



"Nel reportage c'era poi l'esempio, che abbiamo raccontato nel film, della donna che dice al marito di seguire corsi di pasticceria. Mentre sta con l'amante, la società di Alibi.com prepara dei dolci che lei passa a prendere prima di tornare a casa per portarli al marito", ha continuato. "Abbiamo cercato di spingerci il più lontano possibile, di immaginare le cose più incredibili, ma la realtà era sempre avanti a noi. Abbiamo scoperto, ad esempio, che un tizio era arrivato addirittura a dire alla propria compagna di essere in prigione".