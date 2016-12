"Al posto tuo", Argentero e Fresi si scambiano le vite per... lavoro

Scambio di vite, di famiglie e di case per ottenere un posto da Responsabile in una nuova società. E' questa in breve la trama di "Al posto tuo", commedia ironica e divertente di Max Croci , che mette a confronto due mattatori d'eccezione, Luca Argentero e Stefano Fresi. Al loro fianco anche Ambra Angiolini. Tgcom24 vi presenta la clip in esclusiva.

Luca Molteni (Argentero) e Rocco Fontana (Fresi) sono entrambi direttori creativi di due aziende sull'orlo della fusione. Al colloquio per ottenere l'unico posto di Responsabile messo "in palio" nella nuova società che ha assorbito le loro aziende i due vengono messi subito alla prova con una "proposta indecente". Il sadico capo-ufficio chiede loro uno scambio di vite per una settimana, per cercare di capire (e accettare!) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti. Modaiolo e tecnologico, single e sciupa femmine l'uno, tranquillo padre di famiglia l’altro, i due accettano l'insolita sfida e diventano "nemici per circostanza" avviando una commedia all'insegna delle risate e delle gag esilaranti.



Dopo la romantica e sofistica commedia "Poli Opposti" (suo film d'esordio), Croci si cimenta qui con il genere “Buddy Movie”, film che vede due caratteri maschili differenti in relazione tra loro, da nemici a partners. Il risultato è un film "leggero" dai toni fantastici, che tocca un tema quantomai attuale, quello della competizione aziendale e della perdita del lavoro, ma che ammicca anche a tematiche più profonde come quelle dello scambio dei ruoli in una società dove spesso si è costretti a portare per sempre una maschera, anche quando non ci appartiene più.



Tra gli interpreti anche Ambra Angiolini, che interpreta la moglie di Rocco, Serena Rossi, che gestisce il baretto del paese e Grazia Schiavo (Ines), sensuale e stralunata vicina di casa di Luca con un segreto ben nascosto.