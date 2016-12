"Abel - Il figlio del vento", l'amicizia è l'avventura più grande

Dopo la morte della madre, perita in un incendio per salvarlo, il giovane Lukas sopporta la freddezza del padre che, anche senza volerlo, lo fa responsabile di quella morte. Ma pian piano il ragazzo riprenderà in mano la sua vita? Arriva nelle sale "Abel - Il figlio del vento" di Gerardo Olivares e Otmar Penker con Jean Reno, Manuel Camacho, Eva Kuen Tobias Moretti arriva nelle sale il 29 settembre. Tgcom24 offre una clip esclusiva.