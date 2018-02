"A casa tutti bene", uno scorcio dissacrante della famiglia italiana secondo Gabriele Muccino

"A casa tutti bene" racconta la storia di una famiglia particolarmente numerosa che si ritrova per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei nonni (Ivano Marescotti e Stefania Sandrelli) in un'isola immaginaria dove si sono trasferiti.



Una volta terminati i festeggiamenti, i tre figli della coppia (Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Sabrina Impacciatore) con rispettivi figli, mogli e mariti al seguito saranno costretti a trattenersi sull’isola più del previsto a causa di una mareggiata, che impedisce ai traghetti di viaggiare.



Nei giorni e nelle notti di convivenza forzata che ne seguono riemergeranno alcune vecchie questioni rimaste in sospeso tra i personaggi: tutti i membri della famiglia dovranno fare i conti con se stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.



Nuova pellicola girata completamente in italiano da Gabriele Muccino, "A casa tutti bene" è un racconto dissacrante sui rapporti spesso tesi fra i componenti di uno stesso nucleo famigliare, che tendono a rimanere nel limbo sino a quando una scintilla non permette agli stessi di emergere con tutta la loro impetuosità.



Tra i protagonisti numerosi volti noti del piccolo e grande schermo: da Sandra Milo a Massimo Ghini, da Gianpaolo Morelli (l'ispettore Coliandro della tv) a Valeria Solarino, da Gianmarco Tognazzi a Claudia Gerini. Tra le curiosità che riguardano il film c'è il ritorno al cinema di Nicola Piovani. Il compositore, autore della colonna sonora è alla sua prima collaborazione con il regista.