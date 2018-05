"A Beautiful Day", rabbia e tenerezza per un ex reduce perseguitato da incubi

Un dramma intriso d'azione che ha ricevuto l'anno scorso a Cannes i premi per la sceneggiatura e per il miglior attore. "A Beautiful Day" di Lynne Ramsay con Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov e John Doman arriva nelle sale l'1 maggio. Nel film, tratto da un racconto di Jonathan Ames, Phoenix mescola rabbia e tenerezza nel ruolo di Joe, ex reduce perseguitato dagli incubi sulla guerra e sulle violenze subite da bambino. Tgcom24 offre una clip esclusiva.