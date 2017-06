"47 metri", lo shark-movie al femminile arriva al cinema

"47 metri" fa sprofondare il thriller sul fondo dell'oceano, in mezzo a squali letali. Tgcom24 offre in anteprima una clip del film diretto da Johannes Roberts, al cinema dal 25 maggio, che vede protagoniste le sorelle Lisa (Mandy Moore) e Kate (Claire Holt). Durante una vacanza in Messico le ragazze decidono di provare il brivido di immergersi chiuse in una gabbia tra gli squali. Qualcosa però va storto e si ritrovano così faccia a faccia con la morte.