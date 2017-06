"2Night", un amore tutto in una notte su un'auto in giro per Roma

È un venerdì notte a Roma. La città si anima e in un locale di uno dei quartieri più vivi, due sconosciuti s’incontrano. Entrambi hanno circa trent’anni, sono soli e in cerca di qualcuno con cui passare la serata. Lei chiede un passaggio e lui accetta di accompagnarla in macchina fino all’altro capo della città.



Per arrivare all’abitazione, i due viaggiano attraversano i diversi quartieri di Roma: da quelli più alla moda ai più residenziali, attraverso il centro storico fino ad arrivare in periferiai. Una volta giunti nelle vicinanze di casa di lei, i due non riescono però a trovare parcheggio. Il tempo che sono costretti a trascorrere in macchina e a conversare si dilata sempre più...



Matilde Gioli, 27 anni, ha debuttato sul grande schermo con "Il capitale umano" di Paolo Virzì, descrive il film: "Già in una notte sola questi due ragazzi è come se vivessero una storia d'amore in poche ore con l'intensità di una storia che magari potrebbe durare da anni". Il film è stato girato in 14 notti: "Quelli più strani in giro eravamo noi...". È stato l'unico film italiano in concorso nella sezione Alice/Panorama della Festa del Cinema di Roma 2016. I due protagonisti assicurano: "Chiunque sia disposto a considerare l'amore come aspetto della vita può andare a vederlo".