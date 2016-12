"11 donne a Parigi", arriva nei cinema il "Sex and the City" in salsa francese

Un film che in patria ha anche suscitato un notevole dibattito attorno a un tema affascinante e misterioso: la donna. "11 donne a Parigi" racconta infatti i mille aspetti delle donne: forti e fragili, sensibili e spigolose, fedeli e infedeli... e lo fa in maniera decisamente schietta e sincera.



In molti hanno paragonato l'esordio alla regia dell'attrice Audrey Dana al cult "Sex and the City", per la capacità di mostrare con uno sguardo ironico e leggero i personaggi e di descrivere lo sfaccettato e indecifrabile universo femminile.



"Questo film parte da un mio desiderio di attrice: – dice Audrey Dana - la voglia di affermare che anche noi donne possiamo far ridere, interpretando dei personaggi più complessi di quelli che ci vengono offerti normalmente". Proprio per questo la regista ha messo in scena le storie di undici protagoniste, tutte diverse tra loro, tutte affascinanti e divertenti, e tutte interpretate da alcune delle maggiori stelle francesi.