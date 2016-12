12 gennaio 2015 Super Bowl, Lenny Kravitz e Katy Perry saranno le star dello show dell'intervallo Il sex symbol della musica americana e la nuova regina del pop si esibiranno il primo febbraio sul palco dell'evento televisivo più seguito degli Stati Uniti Tweet google 0 Invia ad un amico

13:18 - Sarà Lenny Kravitz ad affiancare Katy Perry nell'intervallo del Super Bowl 2015. I due saranno i protagonisti della performance musicale dell'evento sportivo più atteso dagli americani, quest'anno in programma il primo febbraio allo stadio di Glendale, in Arizona.

Il palcoscenico del Super Bowl, giunto alla 49esima edizione, è uno dei più ambiti dalle star del pop e non solo. Con i suoi 111,5 milioni e mezzo di telespettatori, nel 2014 la finalissima del campionato di football americano è stato il programma più visto della storia della televisione d'oltreoceano.



Dopo Madonna, Beyoncé e Bruno Mars è dunque il turno di Lenny Kravitz, 38 milioni di album venduti nel mondo, e Katy Perry, regina delle classifiche e di Twitter, con il record di 50 milioni di followers. Una coppia mozzafiato che promette scintille. Chissà che non ci sia un'altra performance hot, come quella di Janet Jackson e Justin Timberlake, che infiammarono il Super Bowl del 2004.