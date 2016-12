Suor Cristina: "Sognavo il canto e la danza, ma ho incontrato Dio"

12:11 - Suor Cristina ha commosso mezzo mondo con la sua voce potente, che le è valsa la vittoria a"The Voice of Italy". In una clip pubblicata sul suo sito confessa che è stato proprio grazie al canto che ha incontrato Dio: "Il canto è stato il motore della mia vita. Il mio sogno più grande era andare a Roma e studiare canto, danza e le varie discipline artistiche. Sono arrivata a Roma, ma i piani della mia vita sono cambiati".

Dopo il successo televisivo, Suor Cristina Scuccia sta ora lavorando al suo album d'esordio. In una clip pubblicata sul sito ufficiale la cantante si racconta e ammette che "Il disco è un'esperienza nuovissima, bisogna studiare canto e soprattutto l'inglese. Tutto si ottiene con tanto sacrificio e con tanta fatica".