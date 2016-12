21 dicembre 2014 Suor Cristina regala un nuovo singolo e un nuovo video per Natale Si tratta di "Blessed be your name" tratto dal primo album, brano di pop cristiano e cover di Matt Redmon. Il video è girato nei giardini della Villa reale di Monza. Tweet google 0 Invia ad un amico

11:43 - Un nuovo singolo e un nuovo video. Dopo il successo (e le polemiche, ndr.) del primo, “Like a Virgin” e il tour promozionale che l’ha portata nelle trasmissioni televisive e radiofoniche di tutto il mondo, Suor Cristina torna con un nuovo brano tratto dal album di debutto e un nuovo video. Si tratta di “Blessed Be Your Name”, cover del celebre brano di Matt Redman, pioniere del pop cristiano.

Suor Cristina sceglie quindi un brano "christian pop" con una reinterpretazione di un brano-preghiera in lode di Dio, un'operazione che nasce dalla voglia di provare a sdoganare anche in Italia, come già avviene all’estero, la musica cristiana in chiave rock. Il video diretto da Tommaso De Micheli è ambientato tra i Giardini della Villa Reale e il parco di Monza e la clip è stata diffusa online. Il profilo Youtube di Sister Cristina ha totalizzato oltre 4 milioni di visualizzazioni in pochi mesi per la cover di Like a Virgin. Con questo singolo c'è da aspettarsi un nuovo record. Sister Cristina sarà ospite del concerto di Natale in onda il 24 Dicembre in prima serata su Rai 2 .