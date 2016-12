Colpo di scena durante l'udienza generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Tra i fedeli c'era anche Suor Cristina, vincitrice di "The Voice Of Italy", che a sorpresa ha consegnato al pontefice una copia del suo primo disco. Intanto si fanno sempre più pressanti le voci secondo cui la religiosa sarà tra i 16 Big del prossimo Festival di Sanremo...