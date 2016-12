Suor Cristina, arriva il primo singolo: "Trasformo Like a Virgin in una preghiera"

Dopo aver emozionato mezzo mondo dal palco di " The Voice of Italy ", ora Suor Cristina è pronta per il suo debutto discografico. A fare da apripista all'album, che uscirà l'11 novembre, Like a Virgin di Madonna. Una decisione coraggiosa anche se la religiosa spiega ad Avvenire che "l'ho scelta senza nessuna volontà di provocare. L'abbiamo trasformata in qualcosa di più simile a una preghiera laica che a un brano pop "

"Leggendo il testo, senza farsi influenzare dai precedenti, si scopre che è una canzone sulla capacità dell'amore di fare nuove le persone. Di riscattarle dal loro passato - ha spiegato la religiosa - Ed è così che io ho voluto interpretarla. Per questo l'abbiamo trasformata dal brano pop-dance che era, in una ballata romantica. Cioè a qualcosa di più simile a una preghiera laica".



Suor Cristina sta elaborando il successo mediatico che l'ha travolta negli ultimi mesi e ammette che "ancora non ho realizzato la cosa ma so che ho una grande responsabilità. Che devo dare una testimonianza; e lo faccio volentieri".



Mentre si prepara all'uscita del suo primo album, va dritta per la sua strada senza perdere di vista la sua missione: "Ho fatto voto di povertà: useremo tutto il ricavato per aiutare i progetti della congregazione".