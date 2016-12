Suicide Squad: prima foto del cast in costume, ma non c'è Jared Leto

Il cast di " Suicide Squad ", così come lo vedremo nel film, è stato svelato dal regista David Ayer , che ha pubblicato sul web la prima foto di gruppo degli attori con i costumi e il trucco di scena. Assente il solo Jared Leto , che il regista aveva mostrato nei panni di Joker in anteprima lo scorso 25 aprile. Le riprese della pellicola, che uscirà negli Stati Uniti il 5 agosto 2016, sono iniziate a Toronto il 13 aprile.

Nella foto, condivisa su Twitter dal regista statunitense, si vedono da sinistra a destra Slipknot (Adam Beach), Capitan Boomerang (Jai Courtney), Enchantress (Cara Delevingne), Katana (Karen Fukuhara), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Harley Quinn (Margot Robbie), Deadshot (Will Smith), Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje) e El Diablo (Jay Hernandez). Ayer ha anche postato una foto del solo Deadshot, il personaggio interpretato da Will Smith.



Nello scatto manca il premio Oscar Jared Leto, al quale il regista ha dedicato nei mesi scorsi una particolare attenzione, documentando sul proprio profilo Twitter la trasformazione dell'attore in Joker, dal taglio dei capelli, alla definitiva immagine svelata lo scorso 25 aprile.



Fanno parte del cast anche Viola Davis, Common e il figlio di Clint Eastwood, Scott.



Suicide Squad si basa sull'omonimo fumetto della DC pubblicato per la prima volta nel 1959. David Ayer è anche sceneggiatore della pellicola, lui che tra i suoi lavori, vanta anche il plot di Training Day, il film del 2001 che regalò lo storico Oscar come miglior attore a Denzel Washington.