Suicide Squad, ecco il primo trailer italiano

Arriva la versione italiana del trailer di " Suicide Squad " presentato in anteprima al Comic Con poche settimane fa. L'atteso film di David Ayer, con un cast stellare che va da Will Smith a Jared Leto , da Margot Robbie a Cara Delevingne , uscirà il 5 agosto 2016. La pellicola, basata sui fumetti della Dc Comics, è ancora in fase di produzione, tanto che la prossima settimana si continuerà a girare, non solo negli studi di Toronto, ma anche a Chicago.

In Canada ci sono i teatri di posa nei quali sono state girate le scene principali del film (i Pinewood), mentre, come riporta il Chicago Tribune, il 7 e l'8 agosto in Illinois saranno riprese vedute della città e panoramiche di ambienti. Nessuno dei membri del cast sarà coinvolto in questi ciak.



"Voglio solo farti male, molto, molto male", dice Joker alla fine del trailer. Senza dubbio il personaggio interpretato da Jared Leto è quello più atteso del film, così come la performance dell'attore premio Oscar nel 2014 per Dallas Buyers Club.