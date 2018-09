Suge Knight: condannato a 28 anni per omicidio ex re del rap della West Coast

L'accusa ha sostenuto che Knight era irritato per non essere stato pagato per la presenza del suo personaggio nel film (prodotto dallo stesso Dre). Knight fu arrestato con l'accusa di omicidio, tentato omicidio e delitto stradale dopo aver lanciato il suo pick-up su Carter e un altro uomo nel parcheggio di un fast food nel quartiere nero di Compton.



I legali del produttore musicale hanno sostenuto che non intendeva colpire le vittime, una delle quali è sopravvissuta, e stava tentando di andarsene dopo un attacco con arma da fuoco in pieno giorno. Knight non è nuovo a problemi con la giustizia: nel 1996 violò la libertà condizionata picchiando un rivale a Las Vegas. Nel 2003 fece dieci mesi di carcere dopo una rissa in un nightclub di Hollywood.