Sud Sound System: "Noi, sempre ribelli, tra reggae e amore"

In Eternal Vibe parlate di bugie, quali sono quelle più gravi del nostro Paese?

Tante. Quella che più detestiamo è quella dei politici che promettono cambiamenti ma di fatto migliorano solo la loro condizione. Noi del Sud ormai le conosciamo bene. Ci dicono che viviamo in una terra povera, ma è ricchissima; ci dicono che siamo vagabondi e fatalisti ma siamo i primi ad emigrare per andare a costruire benessere altrove, lontano dalla nostra madre terra. Ma le bugie non le raccontano solo al Sud, anche il Nord purtroppo sta iniziando a pagare il prezzo delle bugie italiane. Vogliamo parlare delle banche? In questi mesi hanno salvato decine di banche con i soldi dei poveri. Cosa dire altro?







Nel singolo che anticipa l'album raccontate dei ragazzi che sono costretti ad emigrare. Come ci si "ribella"?

L’unica ribellione possibile e duratura è quella culturale. Noi siamo testimoni e promotori di un cambiamento epocale nella nostra terra. Quando iniziammo a cantare, alla fine degli Anni 80, tra di noi si parlava solo di Sacra Corona Unita, di eroina ed emigrazione. Dopo trent’anni di musica e riscoperta delle nostre radici, il Salento ha preso coscienza delle sue ricchezze e ha iniziato ad investire sulla cultura permettendo la riscoperta della sua storia e della Taranta. La cultura è diventata un volano che sta sostenendo il settore turistico e quello eno-gastronomico. Il video del singolo Brigante riassume questi concetti: abbiamo scelto un giovane salentino che balla libero per le strade del centro storico leccese. Lui è il padrone della sua storia e della sua cultura; salta, corre e sorride verso il suo futuro e non ha bisogno di nessuno perché è libero. Questa è la nostra ribellione.







Siete reduci da un tour europeo e in Giamaica. Com'è stato cantare in dialetto in giro per il mondo?

L’esperienza giamaicana ci ha rafforzato. Non eravamo ancora stati in Giamaica, tuttavia il nostro studio – da sempre – è stato una sorta di ambasciata in perenne contatto con gli artisti caraibici. Tutti i nostri album si sono fregiati di fantastiche collaborazioni che hanno corroborato rapporti e sentimenti tra noi e gli artisti giamaicani. In Giamaica ormai eravamo conosciuti ma stare un mese a Kingston ci ha aperto nuove porte, nuove consapevolezze e nuovi rapporti di lavoro. Richie Stephens ci ha permesso di entrare nei migliori studi e di cantare nelle yard che hanno segnato la storia, come ad esempio Stone Love. Sembrerà paradossale, ma con il dialetto riusciamo ad unire tanta gente. Nei nostri concerti in Italia vediamo unirsi nella danza tante culture differenti che hanno un solo obiettivo: ballare per curare i disagi imposti da una società frenetica e anaffettiva.







Esiste il reggae in Italia?

Il reggae esiste ed insiste. Purtroppo il reggae ha subìto anche diversi colpi bassi, come quello del Rototom Sunsplash, uno dei festival più importanti del mondo che per colpa di politiche bigotte e psicopatiche ha dovuto emigrare in Spagna, finendo per arricchire economicamente e culturalmente la provincia di Valencia. Oppure per colpa del main stream che storce il naso di fronte alle produzioni italiane ma poi ci riempie la testa con i tormentoni reggaeton alla Despacito. Ripeto, il reggae esiste ed insiste, ormai si è radicato nel territorio e riesce a fare a meno del main stream… anche se avremmo preferito sentirlo di più in questi canali.







Dopo dieci album vi sentite ancora "briganti"?

Briganti si nasce. Vivere a contatto con la natura e fare della musica la propria arma è un’attitudine irrinunciabile che riempie di adrenaline e soddisfazioni. Questa è la nostra vita, abbiamo scelto noi come viverla, da briganti appunto.







Un album ricco di collaborazione in cui oltre alla protesta, cantate anche l'amore...

Sempre con Richie Stephens siamo stati nello studio di Clevie Browne (di Steel e Clevie) e siamo usciti fuori con una sua base e tante rime nella testa: con la base e con le rime abbiamo composto Mistical Sound, la prima traccia del nuovo album. Freddie Mc Gregor e Anthony B invece, sono passati dal nostro studio e come al solito hanno ascoltato le nostre basi e ci hanno cantato su. Enzo Avitabile lo abbiamo incontrato in un live e da lì è nata l’idea di fare un brano insieme, un brano che reclama giustizia, che incita alla lotta e a non rassegnarsi mai, un brano tipico della gente del Sud, indomita ma appassionata. L’amore resta il nostro carburante. Ci muoviamo sostenuti dall’amore perché la musica è una dichiarazione d’amore.