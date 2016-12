Subsonica, 20 anni di carriera: un tour per festeggiare

I Subsonica compiono vent'anni e festeggiano il traguardo proponendo un tour in giro per l'Italia. Si parte con una festa-concerto ricca di ospiti: appuntamento per il 27 maggio a Milano, nell'ambito del Wired Next Festival. Poi saranno sul palco in alcuni festival e nelle arene estive con cinque concerti, come annunciato su Facebook: "Ecco una prima foto di cosa succederà quest'estate a partire dalla festa speciale. Ne seguiranno altre".