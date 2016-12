Stuprò 13enne, Corte Suprema polacca nega definitivamente l'estradizione di Roman Polanski

La Corte suprema polacca ha confermato il rifiuto di un tribunale di Cracovia di estradare il regista Roman Polanski negli Stati Uniti qualora entrasse in Polonia. Polanski è ricercato dagli Usa per un caso di stupro di una 13enne risalente a quasi 40 anni fa. L'83enne, che vive attualmente in Francia, non era presente in tribunale e il suo legale ha testimoniato a suo nome.