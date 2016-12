15 giugno 2015 Stromae sta male, cancellati i concerti di Roma e Piazzola sul Brenta Il cantautore, impegnato nelle tappe africane del suo tour, annulla tutti gli show fino al 2 agosto per "effetti secondari della profilassi antimalarica" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:27 - Stromae sta male e cancella tutti i concerti in programma fino al 2 agosto, comprese le due date italiane a Roma e Piazzola sul Brenta (Pd), previste rispettivamente l'8 e il 14 luglio. Dalla casa discografica hanno fatto sapere che il cantautore belga, di origini ruandesi, è stato costretto a lasciare d'urgenza l'Africa, dove si trovava per il suo tour, per "seri effetti secondari di un trattamento profilattico contro la malaria".

"Allo stato attuale gli è stato imposto di permanere in ospedale in modo da essere costantemente monitorato dall'equipe che lo sta seguendo. Pertanto, in ragione delle condizioni di salute dell'artista, gli show italiani sono cancellati, come qualsiasi eventuale esibizione del support act Benjamin Clementine" ha spiegato il management del cantante in una nota. Pur presentando le "più sincere scuse per il disguido" ha aggiunto che "per ora la riprogrammazione degli show risulta impossibile".

Tra i concerti cancellati c'è anche quello programmato per il 20 giugno a Kigali, capitale del Ruanda, Paese dove il padre di Stromae è morto durante il genocidio del 1994. Dopo l’annullamento dello show, si erano diffuse voci di presunte minacce subite dal cantautore e dai suoi familiari.



Il tour in Africa di Stromae era partito lo scorso 13 maggio a Dakar. L'artista, il cui vero nome è Paul Van Haver, si è esibito l'ultima volta il 10 giugno a Brazzaville, in Congo. Tra gli show saltati ci sono quelli di Londra, il 5 luglio, e quello di Locarno, il 13. Le date di recupero dei concerti cancellati non sono state rese note.