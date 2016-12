Street Clerks, ne "La Vitamina" i lati oscuri di una giovinezza non così spensierata...

Si intitola "La Vitamina" il nuovo singolo degli Street Clerks, band divenuta celebre per la partecipazione a "X Factor" e poi per il ruolo di resident band nella trasmissione "E poi c'è Cattelan". ""La Vitamina" è una canzone da ascoltare, ballare e cantare a squarciagola nonostante porti in sé una tematica per nulla superficiale" spiega Valerio Fanciano, chitarrista e voce del gruppo. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.